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Саратовским коммунальщикам будут прививать культуру опиловки деревьев
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Саратовским коммунальщикам будут прививать культуру опиловки деревьев 

САРАТОВ24 2 часа назад
Фото: САРАТОВ24
В эти минуты члены городской Общественной Палаты проводят заседание, в ходе которого обсуждают вопрос благоустройства саратовских дворов. Как выяснилось, в настоящее время ремонтные работы в областном центре ведутся на 32 дворовых территориях, затрагивая в общей сложности 72 дома.
Глава ОПы Саратова Александр Занорин озвучил ряд замечаний к действиям рабочих. В частности, он акцентировал внимание на повреждении зелёных насаждений и отсутствии тропинок и пешеходных дорожек.
"Я два метра прошёл — ботинки были все белые", — поделился общественник своими впечатлениями от прогулки по пересечению улиц Вавилова и Рахова. Недовольство Занорина вызвали также способы укладки бордюров, которые зачастую устанавливаются вплотную к дереву, не позволяя ему дышать.
Кроме того, он пожаловался на то, что некоторые управляющие компании «провели опиловку деревьев таким образом, что на эти деревья невозможно смотреть стало». По его словам, подобные замечания поступали от жильцов домов по улице Рахова, расположенных рядом с шахматным клубом.
"К сожалению, культура у нас в этом направлении отсутствует. Но мы будем эту культуру прививать — такая задача главой города поставлена. Есть такие факты, и по всем фактам мы разбираемся", — прокомментировал ситуацию заместитель главы Саратова по городскому хозяйству Роман Бусаргин.
Надо отметить, несмотря на то, что общественники обсуждают только второй вопрос повестки дня, в которой значатся четыре пункта, многие члены ОПы уже покинули заседание.
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