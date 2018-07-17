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В центре Воронежа снесли нелегальный гараж, мешавший ремонту двора
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В центре Воронежа снесли нелегальный гараж, мешавший ремонту двора 

Новости Воронежа 1 час назад
В центре Воронежа на улице Алексеевского, 27 обнаружили нелегальный металлический гараж.
Строение установили самовольно. Поэтому сотрудники комбината благоустройства демонтировали его принудительно.
Во дворе этого же дома было еще два нелегальных гаража. Но их собственники демонтировали добровольно после получения уведомлений.
В мэрии рассказали, что эти гаражи не позволяли отремонтировать двор домов на улицах Алексеевского, 24 и Карла Маркса, 66 по программе формирования современной городской среды.
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