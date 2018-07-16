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Кандидат в мэры Москвы от КПРФ задекларировал наименьший доход за прошлый год
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Кандидат в мэры Москвы от КПРФ задекларировал наименьший доход за прошлый год 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Кандидат в мэры Москвы Вадим Кумин, выдвинутый партией КПРФ, задекларировал наименьший доход в сравнении с другими претендентами на пост столичного градоначальника. Его доходы за прошлый год составили 806 тыс. рублей. Соответствующие сведения о доходах и имуществе кандидатов опубликованы на сайте Мосгоризбиркома.
Согласно обнародованным данным, супруга кандидата Кумина задекларировала земельный участок в Московской области площадью 4,6 тыс. кв.м, жилой дом площадью 687 кв.м, квартиру в Москве площадью 153,8 кв.м, а также автомобиль Chevrolet 2011 года выпуска.
Кандидат в мэры от ЛДПР Михаил Дегтярев задекларировал годовой доход почти в 4,7 млн рублей, его супруга — в 461 тыс. рублей, а также автомобиль Mercedes-Benz 2017 года выпуска.
Доход кандидата от "Справедливой Россией" Ильи Свиридова за прошлый год составил чуть более 1,5 млн рублей, его супруги — 1,3 млн рублей. Кроме того, на кандидата оформлены два земельных участка в Подмосковье, жилой дом и доля в московской квартире, а также автомобиль Ford.
Как сообщили на сайте Мосгоризбиркома, кандидат в мэры Москвы Сергея Собянин за прошлый год задекларировал доход в 6,5 млн рублей, а также гараж площадью 26,8 кв.м в Ханты— Мансийском автономным округе.
Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября. За пост столичного градоначальника намерены бороться четыре кандидата.
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