Прокуратура через суд уволила замглавы администрации Ростова 

Заместитель главы администрации Ростова-на-Дону Владимир Саккелариус уволен по решению судебной коллегии Ростовского областного суда в связи с утратой доверия. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры по Ростовской области. Поводом для увольнения стало нарушения антикоррупционного законодательства. Установлено, что заместителем главы администрации г. Ростова-на-Дону по жилищно-коммунальному хозяйству в нарушение требований действующего законодательства не были приняты меры по урегулированию конфликта интересов, связанного с исполнением должностных обязанностей в одной сфере деятельности с его сыном, возглавляющим группу управляющих компаний (Группа управляющих компаний «Квадро» — прим.ред.) в Ростове-на-Дону. Прокуратура вынесла главе администрации Виталию Кушнареву представление об устранении нарушений, однако сити-менеджер исполнять его отказался. Тогда прокуратура обратилась в Ленинский районный суд, который поддержал главу администрации. Однако принять законное решение помогла вышестоящая инстанция согласившись с доводами прокуратуры города. Судебная коллегия Ростовского областного суда отменила решение районного суда и приняла новое об обязании органа местного самоуправления расторгнуть трудовой договор с заместителем главы администрации города по ЖКХ в связи с утратой доверия. В настоящее время распоряжением главы администрации чиновник уволен.