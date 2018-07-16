Производительность труда россиян снизилась во время чемпионата мира по футболу

Небольшая IT-компания Open Vision в дни игр сборной России сократила рабочий день на час для сотрудников-болельщиков, некоторым давала отгулы в счет отпуска, рассказал менеджер по развитию бизнеса компании Дмитрий Гашпар. Матчи российской команды транслировались в отдельном зале, для всего офиса начальство заказывало пиццу. По словам Гашпара, гендиректор Open Vision — сам заядлый футболист. Он весь месяц был в разъездах, побывал на половине матчей, что заморозило работу некоторых отделов. Например, на неделю пришлось отложить утверждение бюджета на III квартал из-за отсутствия гендиректора.

Эффективность работы сотрудников во время чемпионата мира по футболу снизилась у трети (33%) российских компаний — таковы данные опроса 289 работодателей, проведенного сервисом поиска работы JungleJobs. По данным исследования, никто из работодателей-респондентов не предвидел такого падения продуктивности и заранее никак не готовился к мундиалю. В результате большинству компаний (63%) пришлось менять графики и планы непосредственно во время чемпионата.

Производительность труда из-за чемпионатов мира по футболу традиционно падает во всех странах. По оценкам Bloomberg , потери экономик стран — участниц ЧМ-2018 из-за отвлечения сотрудников на просмотр матчей в рабочее время составят $11,9 млрд «Ведомости» выясняли, как футбольные матчи повлияли на работу российских компаний.

Чемпионат мира по футболу длился месяц — с 14 июня по 15 июля. Наиболее расслабленно сотрудники работали первые две недели, отметили 7% работодателей. Люди чаще опаздывали после вечерних просмотров или отпрашивались с работы ради матча команд, за которые болели (об этом сообщили 60% респондентов). Судя по опросу, производительность труда напрямую зависела от игры российской команды. Как показал опрос, у 13% опрошенных работодателей эффективность сотрудников резко снижалась именно в дни матчей сборной России.

40% респондентов сообщили, что в месяц чемпионата резко увеличилось число сотрудников, взявших отгул. Однако чемпионат мира по футболу не является веским основанием для опозданий и отгулов, высказался Роструд . Представитель ведомства заявил, что работники могут получить выходной только по предварительному согласованию с руководством предприятия.

Еще 40% опрошенных компаний сообщили, что у них сократился рабочий день во время чемпионата мира по футболу, у 47% компаний среднее время работы не изменилось.

Но были и те, кому пришлось трудиться больше. Согласно опросу, у 13% компаний сотрудники работали дольше обычного. Чемпионат мира по футболу увеличил загруженность сотрудников предприятий, которые были задействованы в обслуживании объектов ЧМ-2018, и никак не повлиял на производительность труда на заводах с непрерывным циклом производства. Представитель ФСК ЕЭС сообщил, что в ряде регионов компания работала в усиленном режиме, так как, в числе других компаний, отвечала за электроснабжение городов и объектов чемпионата.

Некоторые работодатели даже поддерживали сотрудников-болельщиков. По данным JungleJobs, один российский производитель ручного и электрического инструмента дал выходной всем 500 сотрудникам в честь выхода сборной России в четвертьфинал чемпионата.

В московском офисе консалтинговой компании BCG утверждают, что чемпионат мира по футболу, наоборот, сплотил коллектив и даже повысил эффективность работы. Среди сотрудников организовали тотализатор и завели чат среди работников-болельщиков BCG из разных стран, которые приехали на ЧМ в Россию . В отдельном зале московского офиса BCG была организована трансляция матчей, при этом дневную игру Россия — Уругвай показывали на экране без звука, чтобы не отвлекать консультантов от работы, рассказал партнер BCG Сергей Ишков. По данным опроса, коллективные просмотры матчей в офисе устраивали 60% российских компаний, 53% компаний организовывали совместные походы на матчи на стадионы, а еще 7% респондентов сказали, что во время чемпионата организовали специальные футбольные вечеринки. По мнению Жанны Волковой, директора по маркетингу рекрутинговой компании Kelly Services, трансляция в офисе — эффективный и бюджетный инструмент мотивации: сотрудники сами покупают напитки и закуски к трансляции, а коллектив она объединяет отлично.

На время чемпионата увеличилось и количество желающих уйти в отпуск. 27% работодателей сообщили, что с 14 июня по 15 июля число отпусков выросло по сравнению с тем же периодом 2017 г. По словам представителя UC Rusal, на время мундиаля компания дала оплачиваемый отпуск 16 рабочим и специалистам девяти заводов, которые прошли конкурс и стали волонтерами FIFA. А на общий график работы сотрудников заводов компании, учитывая непрерывное производство и посменную работу, чемпионат влияния не оказал.