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В Покровском-Стрешневе стартовали «Шахматные встречи»
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В Покровском-Стрешневе стартовали «Шахматные встречи» 

Префектура СЗАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Филиал «Остров мечты» Дворца творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова», расположенный в районе Покровское-Стрешнево, приглашает всех желающих в клуб выходного дня «Шахматные встречи». Занятия проводятся на бюджетной основе для детей в возрасте от 8 до 15 лет.
— На занятиях ребята овладеют специализированными знаниями, умениями и навыками в области шахмат; смогут развить наглядно-образное и логическое мышление, — рассказала представитель Дворца Анфиса Кудрявцева.
Занятия проходят по субботам по адресу: улица Мещерякова, дом 2, корпус 2. «Шахматные встречи» ведет педагог Андрей Гетманчук. Время проведения занятий можно уточнить по телефону: 8 (495) 491-71-16.
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