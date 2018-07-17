Новый пешеходный переход возведут на проспекте Будённого

В планы благоустройства дорог Соколиной горы внесено создание нового пешеходного перехода, передает управа района Соколиная гора.

«Пешеходный переход появится в оживлённом месте: на пересечении проспекта Будённого с 5-й улицей Соколиной горы», — сообщает отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства района. Неподалёку от адреса его устройства расположены школа, отделение банка, три больших магазина различных торговых сетей. После того, как будет возведен новый пешеходный переход, в районе Соколиная гора перемещение пешеходов будет более безопасным.

По предварительной информации работы будут завершены в сентябре. С более подробной информацией о проводимых работах в районе можно ознакомиться в газете «Взгляд с Соколиной горы».