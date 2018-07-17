Миддлтон в бешенстве: принц Уильям заигрывал с израильской супермоделью

В британской королевской семье назревает очередной скандал. В этот раз «отличился» старший внук королевы Елизаветы II принц Уильям . Будучи в командировке в Израиле он якобы флиртовал с 33-летней моделью Бар Рафаэли. Знаменитая манекенщица поделилась впечатлением от встречи с монаршей особой и назвала герцога Кембриджского «очаровашкой».

Как сообщают Дни.ру, Кейт Миддлтон не смогла поехать вместе с мужем из-за декрета, поэтому была весьма недовольна слухами о похождениях своего мужа. Она даже удивилась, что израильтянка нашла Уильяма милым, когда в обычной жизни он вечно холоден и угрюм.

Ходят также слухи, что за годы совместной жизни герцогиня так и не научилась доверять своему мужу. Уильям до сих пор обажает вечеринки и развлечения.

Впрочем, стоит ли волноваться многодетной матери за крепость своего брака, ведь Бар уже три года, как замужем и растит двух дочерей.

Ранее Пятый канал рассказывал, как королевские особы избегали встречи с Трампом.