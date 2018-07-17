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Миддлтон в бешенстве: принц Уильям заигрывал с израильской супермоделью
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Миддлтон в бешенстве: принц Уильям заигрывал с израильской супермоделью 

Пятый канал 39 минут назад
Фото: Пятый канал
В британской королевской семье назревает очередной скандал. В этот раз «отличился» старший внук королевы Елизаветы II — принц Уильям. Будучи в командировке в Израиле он якобы флиртовал с 33-летней моделью Бар Рафаэли. Знаменитая манекенщица поделилась впечатлением от встречи с монаршей особой и назвала герцога Кембриджского «очаровашкой».
Как сообщают Дни.ру, Кейт Миддлтон не смогла поехать вместе с мужем из-за декрета, поэтому была весьма недовольна слухами о похождениях своего мужа. Она даже удивилась, что израильтянка нашла Уильяма милым, когда в обычной жизни он вечно холоден и угрюм.
Ходят также слухи, что за годы совместной жизни герцогиня так и не научилась доверять своему мужу. Уильям до сих пор обажает вечеринки и развлечения.
Впрочем, стоит ли волноваться многодетной матери за крепость своего брака, ведь Бар уже три года, как замужем и растит двух дочерей.
Ранее Пятый канал рассказывал, как королевские особы избегали встречи с Трампом.
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