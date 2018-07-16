Спасатели вытащили пьяного челябинца из озера на востоке Москвы

Московские спасатели оказали помощь мужчине, тонущему в озере Белое на востоке столицы, спасенный житель Челябинской области был сильно пьян, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы столичного департамента ГОЧСиПБ.

«В ВАО спасли жителя Челябинской области. Мужчина 1984 года рождения купался в озере Белое в запрещенном месте, начал уходить под воду, и московские спасатели поисково-спасательной станции «Косино» оперативно достали его из воды, оказали первую помощь и доставили на станцию», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, теперь он на станции ожидает прибытия скорой помощи.