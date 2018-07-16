Ещё
В ГД назвали уход Booking.com из Крыма неразумным и экономически невыгодным шагом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ГД назвали уход Booking.com из Крыма неразумным и экономически невыгодным шагом 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Уход Booking.com из Крыма выглядит неразумным шагом и может привести компанию к экономическим потерям. Такое мнение высказал в понедельник журналистам председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, комментируя приостановку работы сервиса онлайн-бронирования гостиниц Booking.com на территории Республики Крым.
"Уход Booking.com из Крыма выглядит неразумным шагом, который приведет данную компанию к экономическим потерям, учитывая готовность граждан выбирать наиболее выгодные предложения на высококонкурентном рынке отечественных и зарубежных сервисов онлайн-бронирования", — подчеркнул парламентарий. При этом он выразил надежду, что «эта ситуация будет разрешена без дальнейшего наращивания конфронтации, приносящей ущерб рядовым пользователям».
"Замораживание работы сервиса Booking.com является следствием политики беспрецедентного давления со стороны западных политических структур в отношении России, — скачает Левин. — В данном случае давлению подверглась полностью частная компания, ведущая трансграничную деятельность, ориентированную в первую очередь на поддержку малого и среднего гостиничного бизнеса".
По его мнению, «бессмысленность данной акции особенно очевидна на фоне переговоров президентов России и США, состоявшихся сегодня в Хельсинки, которые ознаменовали собой разворот к диалогу» РФ и Запада.
16 июля корреспондент ТАСС выяснил, что возможность бронирования отелей с помощью онлайн-сервиса Booking.com для отдыха в Крыму ограничена. При этом, по данным на 15:25 мск понедельника, проверка сервиса показала, что бронирование в отелях Крыма с пометкой «Я путешествую по работе» возможно в обычном режиме. Получить комментарии компании, является ли ограничение возможности бронирования ее решением, или ситуация вызвана техническим сбоем, пока не удалось.
ТАСС: последние новости
"Евродон" не подтверждает наличие птичьего гриппа на предприятии Под Новгородом открылась губернаторская школа в рамках образовательного проекта АСИ Боксер Мэйуэзер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии Forbes
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США109
Парализованный Крым и другие события дня25
В России оценили неожиданное решение Франции128
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа84
Путин прокомментировал позицию Трампа по Крыму214
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение