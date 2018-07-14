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В США конгрессмены готовят импичмент замгенпрокурора Розенстайну
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В США конгрессмены готовят импичмент замгенпрокурора Розенстайну 

РИА Новости 14 июля 2018
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Конгрессмены США готовят импичмент заместителю генерального прокурора Роду Розенстайну, несмотря на обвинения, выдвинутые им против 12 россиян в рамках проводимого расследования по вменяемому РФ вмешательству в выборы в США, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
Как сообщает издание, подготовка к импичменту находится в завершающей стадии. Законодатели от Республиканской партии обвиняют Розенстайна в медленном ходе расследования деятельности ряда агентов ФБР, которые, по их мнению, предвзято относятся к президенту США Дональду Трампу.
По данным издания, документ об импичменте может быть представлен в понедельник, однако дата может быть изменена.
На пресс-конференции в пятницу Розенстайн заявил, что Минюст выдвинул новые обвинения против 12 россиян, якобы работавших на российскую разведку, в рамках проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером расследования по вменяемому РФ «вмешательству» в выборы в США. По словам Розенстайна, расследование установило причастность обвиняемых к хакерским атакам, однако выводов о том, повлияли ли их действия на исход президентских выборов в США, в документах Минюста нет.
Расследование вменяемого России «вмешательства» в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо «вмешательства» так и не было приведено, несмотря на то, что «расследование» длится уже больше года.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.
Путин заявлял, что это дело — внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.
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