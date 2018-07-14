В США конгрессмены готовят импичмент замгенпрокурора Розенстайну

Как сообщает издание, подготовка к импичменту находится в завершающей стадии. Законодатели от Республиканской партии обвиняют Розенстайна в медленном ходе расследования деятельности ряда агентов ФБР , которые, по их мнению, предвзято относятся к президенту США Дональду Трампу

По данным издания, документ об импичменте может быть представлен в понедельник, однако дата может быть изменена.

На пресс-конференции в пятницу Розенстайн заявил, что Минюст выдвинул новые обвинения против 12 россиян, якобы работавших на российскую разведку, в рамках проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером расследования по вменяемому РФ «вмешательству» в выборы в США. По словам Розенстайна, расследование установило причастность обвиняемых к хакерским атакам, однако выводов о том, повлияли ли их действия на исход президентских выборов в США, в документах Минюста нет.

Расследование вменяемого России «вмешательства» в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо «вмешательства» так и не было приведено, несмотря на то, что «расследование» длится уже больше года.

Путин заявлял, что это дело — внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.