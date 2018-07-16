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Спасатели вытащили из озера Белое на востоке Москвы пьяного жителя Челябинской области
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Спасатели вытащили из озера Белое на востоке Москвы пьяного жителя Челябинской области 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
«Мужчина 1984 г. рождения купался в озере Белое в запрещенном месте. Начал уходить под воду и московские спасатели поисково-спасательной станции «Косино» оперативно достали его из воды, оказали первую помощь и доставили на станцию. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.
В настоящее время мужчина на станции ожидает прибытия «скорой помощи», — добавили в пресс-службе.
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