Дело нападавшего на женщин в парке Тищенко передано в суд

Дело 29-летнего челябинца, которого задержали после попытки изнасилования в парке Тищенко, передано в суд, сообщили в Следственном управлении СК РФ по Челябинской области.

Мужчину обвиняют в том, что вечером 4 мая в парке Тищенко в Челябинске он пытался изнасиловать незнакомую ему женщину. Сразу после этого его задержали и доставили в полицию.

Пока шло следствие выяснилось, что челябинец причастен к изнасилованию и ограблению другой женщины — это произошло ранним утром 16 августа прошлого года у лесопарковой зоны вблизи заводоуправления ЧМК. Его вину установили при помощи генетической экспертизы, так как потерпевшая не видела преступника, так как нападение было совершено со спины и кроме биологических следов злоумышленника у следствия не было других фактов.

После предъявления результатов экспертизы, обвиняемый признал свою вину.