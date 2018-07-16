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Дело нападавшего на женщин в парке Тищенко передано в суд
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Дело нападавшего на женщин в парке Тищенко передано в суд 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Дело 29-летнего челябинца, которого задержали после попытки изнасилования в парке Тищенко, передано в суд, сообщили в Следственном управлении СК РФ по Челябинской области.
Мужчину обвиняют в том, что вечером 4 мая в парке Тищенко в Челябинске он пытался изнасиловать незнакомую ему женщину. Сразу после этого его задержали и доставили в полицию.
Пока шло следствие выяснилось, что челябинец причастен к изнасилованию и ограблению другой женщины — это произошло ранним утром 16 августа прошлого года у лесопарковой зоны вблизи заводоуправления ЧМК. Его вину установили при помощи генетической экспертизы, так как потерпевшая не видела преступника, так как нападение было совершено со спины и кроме биологических следов злоумышленника у следствия не было других фактов.
После предъявления результатов экспертизы, обвиняемый признал свою вину.
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