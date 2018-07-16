Трамп надеется, что США и Россия будут сотрудничать в урегулировании кризиса вокруг КНДР

Президент США выразил уверенность, что Москва и Вашингтон будут сотрудничать в решении ядерной проблемы КНДР

«Мы уверены в том, что Россия будет работать с нами над денуклеаризацией Северной Кореи», — приводит ТАСС слова Трампа.

В свою очередь, российский президент Владимир Путин подчеркнул личный вклад Трампа в прогресс, который удалось достичь в урегулировании напряжённости в регионе.

«Хорошо, что начала постепенно разрешаться проблема Корейского полуострова. Во многом это стало возможным благодаря тому, что к корейскому урегулированию лично подключился президент Трамп, выстраивая диалог в духе сотрудничества, а не конфронтации», — сказал он.