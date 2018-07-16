Ещё
Трамп надеется, что США и Россия будут сотрудничать в урегулировании кризиса вокруг КНДР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп надеется, что США и Россия будут сотрудничать в урегулировании кризиса вокруг КНДР 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Президент США выразил уверенность, что Москва и Вашингтон будут сотрудничать в решении ядерной проблемы КНДР.
«Мы уверены в том, что Россия будет работать с нами над денуклеаризацией Северной Кореи», — приводит ТАСС слова Трампа.
В свою очередь, российский президент Владимир Путин подчеркнул личный вклад Трампа в прогресс, который удалось достичь в урегулировании напряжённости в регионе.
«Хорошо, что начала постепенно разрешаться проблема Корейского полуострова. Во многом это стало возможным благодаря тому, что к корейскому урегулированию лично подключился президент Трамп, выстраивая диалог в духе сотрудничества, а не конфронтации», — сказал он.
Парламентская газета: последние новости
В Краснодаре затопило аэропорт и торговый центр Сирия обратилась в ООН после авиаударов коалиции Российские «Суперджеты» заинтересовали Перу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США116
Парализованный Крым и другие события дня25
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа84
В России оценили неожиданное решение Франции128
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина247
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение