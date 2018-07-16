В поликлинике №45 жители САО смогут пройти бесплатный онкоскрининг

Жители САО смогут пройти бесплатное онкологическое обследование в поликлинике №45 в 5-м Войковском 4 августа, а также 1 и 15 сентября. Медучреждение присоединилось к программе по раннему выявлению онкологических заболеваний. Об этом сообщается на официальном сайте Департамента здравоохранения Москвы. «Женщины любого возраста (старше 18 лет) могут сдать анализ крови на наличие предрасположенности к раку молочной железы и раку яичников (BRCA1, BRCA2). Мужчины старше 40 лет — анализ на ПСА (PSA) на наличие признаков рака предстательной железы (простаты)», — отмечается в материале. Для сдачи анализов необходимо иметь при себе паспорт. Адрес: 5-й Войковский проезд, дом 12. (мю)