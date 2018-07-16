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Джек Ма побывал в родном городе Дерипаски
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Джек Ма побывал в родном городе Дерипаски 

Ведомости 2 часа назад
Основатель компании Alibaba Джек​ Ма побывал в городе Усть-Лабинске (Краcнодарский край), в котором жил и учился в школе российский бизнесмен, крупнейший акционер UC Rusal Олег Дерипаска. В знак поддержки приютов для бездомных животных «ПовоДОГ» Джек Ма сфотографировался с двумя собаками в футболке с надписью Dog and Football Fan. Фотографию в своем аккаунте в Instagram опубликовал Дерипаска.
«Джек Ма, основатель Alibaba.com, с бурбулем Аидой и хортой Зайкой фотографируется в знак поддержки приютов «ПовоДОГ», — гласит подпись к фотографии. «Кроме Сочи открываем на днях приют в Подмосковье, затем в Красноярске, Иркутске и Абакане», — уточнил российский бизнесмен.
Джек Ма приехал в Россию с частным визитом на чемпионат мира по футболу, рассказал РБК источник на рынке электронной торговли. Представители Alibaba и Дерипаски не стали комментировать цели визита бизнесмена в Россию.
С 2014 по 2018 гг. на открытие приютов «ПовоДОГ» фонд Дерипаски «Вольное дело» потратил 250 млн руб. Первый приют для собак был открыт в Сочи накануне зимних Олимпийских игр. В 2018 г. фонд собирается открыть аналогичные приюты в подмосковном Наро-Фоминске, Абакане, Красноярске и Иркутске.
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