Россельхознадзор в Подмосковье выявил цветочный трипс в розах из Кении

Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям выявило в Подмосковье цветочный трипс в розах из Кении. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ «ОСТ-Терминал», при досмотре срезов цветов роз, происхождением Кения, был выявлен карантинный для Российской Федерации объект — Западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.)», — говорится в сообщении.

Как уточняется, наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений. «Зараженные срезы цветов будут уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации», — резюмировали в пресс-службе.