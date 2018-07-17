День дружбы в Вешняках отметят теннисным турниром

Вешняковские теннисисты вновь соберутся за игровыми столами, в этот раз чтобы отметить Международный день дружбы.

Начальник отдела по физической культуре и спорту ГБУ «Центр Вешняки» Владислав Денисов отмечает, что турниры по настольному теннису всегда проходят в по-настоящему дружеской обстановке. Большинство участников давно знают друг друга, они вместе и тренируются, и отстаивают честь района. К тому же, здесь всегда рады новичкам. Соревнования устраивают часто, поэтому, даже если кто-то в этот раз проиграл, он знает, что в следующий раз удача может улыбнуться именно ему.

На районный турнир по настольному теннису приглашаются все желающие. Участники будут состязаться в личном первенстве среди мужчин и женщин. Даже если вы только делаете первые шаги в этом виде спорта, приходите, чтобы познакомиться со своими единомышленниками.

Турнир будет проходить 19 июля на теннисной площадке лесопарка Кусково, которая находится по адресу: ул. Юности, д. 2. Начало в 12:00. Вход свободный.