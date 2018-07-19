В Калининградской области прошло двустороннее учение с подразделениями армейского корпуса Балтийского флота

В мероприятии приняли участие около 800 военнослужащих, было задействовано порядка 50 единиц военной и специальной техники, в том числе вертолеты морской авиации БФ.

На полигоне Добровольский в Калининградской области прошло двустороннее тактическое учение с подразделениями армейского корпуса Балтийского флота (БФ).

В мероприятии приняли участие около 800 военнослужащих, было задействовано порядка 50 единиц военной и специальной техники, в том числе вертолеты морской авиации БФ.

По замыслу учения, после поступления оперативной информации об обнаружении условного незаконного вооруженного формирования (НВФ) по тревоге были подняты подразделения мотострелкового соединения армейского корпуса БФ. С целью блокирования и уничтожения «противника» мотострелки совместно с артиллерийскими подразделениями совершил 60-километровый марш на полигон.

На первом этапе розыгрыша эпизода транспортно-боевые вертолеты Ми-24 морской авиации БФ нанесли удар по позициям условного НВФ. Следом подразделения мотострелкового соединения при огневой поддержке вертолетов, самоходных артиллерийских установок и реактивных систем залпового огня «Град» осуществили преследование и ликвидацию «террористов».