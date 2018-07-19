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В Калининградской области прошло двустороннее учение с подразделениями армейского корпуса Балтийского флота
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В Калининградской области прошло двустороннее учение с подразделениями армейского корпуса Балтийского флота 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В мероприятии приняли участие около 800 военнослужащих, было задействовано порядка 50 единиц военной и специальной техники, в том числе вертолеты морской авиации БФ.
На полигоне Добровольский в Калининградской области прошло двустороннее тактическое учение с подразделениями армейского корпуса Балтийского флота (БФ).
В мероприятии приняли участие около 800 военнослужащих, было задействовано порядка 50 единиц военной и специальной техники, в том числе вертолеты морской авиации БФ.
По замыслу учения, после поступления оперативной информации об обнаружении условного незаконного вооруженного формирования (НВФ) по тревоге были подняты подразделения мотострелкового соединения армейского корпуса БФ. С целью блокирования и уничтожения «противника» мотострелки совместно с артиллерийскими подразделениями совершил 60-километровый марш на полигон.
На первом этапе розыгрыша эпизода транспортно-боевые вертолеты Ми-24 морской авиации БФ нанесли удар по позициям условного НВФ. Следом подразделения мотострелкового соединения при огневой поддержке вертолетов, самоходных артиллерийских установок и реактивных систем залпового огня «Град» осуществили преследование и ликвидацию «террористов».
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