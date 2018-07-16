Ракетчики Балтийского флота в ходе планового тактического учения уничтожили командные пункты условного противника

Радиотехнические средства, с помощью которых осуществлялся контроль, подтвердили поражение всех целей.

На одном из полигонов в Калининградской области состоялось плановое тактическое учение с ракетным соединения армейского корпуса Балтийского флота. В ходе его проведения боевые расчеты соединения уничтожили командные пункты, боевую технику и живую силу условного противника.

В рамках мероприятия подразделения совершили многокилометровый марш в назначенный район, где были оперативно развернуты ракетные комплексы. Получив целеуказание, боевые расчеты произвели электронные пуски из оперативно-тактических комплексов «Искандер-М» по позициям условного противника, находящимся на значительном удалении. Радиотехнические средства, с помощью которых осуществлялся контроль, подтвердили поражение всех целей.

В ходе учения боевые расчеты соединения также отрабатывают задачи по проверке работоспособности систем ракет и маршевых двигателей, установки на них боевых частей, а также выполнение мероприятий по перегрузке ракет с применением транспортно-заряжающих машин.