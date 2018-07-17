Противолодочные корабли Балтийского флота провели учение по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника

В ходе мероприятия экипажи МПК «Алексин» и «Кабардино-Балкария» также выполнили стрельбы из артиллерийских комплексов по морским и воздушным целям, отработали минные постановки и задачи по совместному маневрированию.

В морском полигоне Балтийского флота прошло плановое учение корабельной поисково-ударной группы (КПУГ) по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника. КПУГ в составе малых противолодочных кораблей (МПК) «Алексин» и «Кабардино-Балкария» соединения кораблей охраны водного района Балтийской военно-морской базы отработала комплекс задач по основному предназначению — поиску подводной лодки противника и ее уничтожению с применением противолодочного вооружения.

При поддержке противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ морской авиации Балтийского флота МПК осуществили поиск субмарины условного противника. После обмена данными и установления координат объекта противолодочные корабли совместно выполнили торпедные стрельбы по подводной лодке условного противника, роль которой выполняла дизель-электрическая подводная лодка «Дмитров». Стрельбы выполнялись практическими боеприпасами без боевых частей с максимальным соблюдением требований безопасности.

Кроме того, экипажи кораблей провели минные постановки, стрельбы из артиллерийских комплексов по морским и воздушным целям, отработали задачи по совместному маневрированию.