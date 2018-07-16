Подводная лодка «Дмитров» в ходе учений уничтожила корабли условного противника

Дизель-электрическая подводная лодка Балтийского флота «Дмитров» в ходе учения успешно выполнила комплекс практических торпедных стрельб из подводного положения по надводным целям в рамках планового выхода в море.

Перед экипажем стояла задача скрытно выйти в район стоянки отряда боевых кораблей условного противника, который обозначали противолодочные корабли Балтийской военно-морской базы, и атаковать их торпедным вооружением.

Задачу противоминного обеспечения выхода подводной лодки в район проведения учения отработали два минно-тральных корабля БФ. Подводная лодка с максимальной скрытностью подошла к отряду кораблей условного противника и произвела торпедную атаку.

После этого экипаж подводной лодки отработал действия по уклонению от ответного удара условного противника. Всего было выпущено две торпеды, которые точно поразили цели. Стрельбы выполнялись с соблюдением требований безопасности.