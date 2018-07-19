Мотострелки Балтфлота провели двусторонние учения

В маневрах приняли участие около 800 военнослужащих, было задействовано порядка 50 единиц боевой и специальной техники, а также вертолеты морской авиации флота.

Двухстороннее тактическое учения подразделений армейского корпуса Балтийского флота состоялось на полигоне «Добровольский» в Калининградской области . Об этом сообщила пресс-служба флота.

Всего в учениях приняли участие около 800 военнослужащих, было задействовано порядка 50 единиц боевой и специальной техники, а также вертолеты морской авиации БФ.

По замыслу этапа учений после поступления оперативной информации об обнаружении в одном из районов области участников незаконного вооруженного формирования по тревоге были подняты подразделения мотострелкового соединения армейского корпуса БФ.

С целью блокирования и уничтожения условного противника личный состав мотострелкового батальона совместно с артиллерийскими подразделениями совершил 60-километровый марш на полигон.

На первом этапе розыгрыша эпизода ударные вертолеты Ми-24 морской авиации БФ нанесли удар по позициям условного противника, уничтожив наземные цели.

Следом подразделения мотострелкового соединения при огневой поддержке вертолетов, самоходных артиллерийских установок и реактивных систем залпового огня «Град» осуществили преследование и ликвидацию условного противника.