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Мотострелки Балтфлота провели двусторонние учения
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Мотострелки Балтфлота провели двусторонние учения 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В маневрах приняли участие около 800 военнослужащих, было задействовано порядка 50 единиц боевой и специальной техники, а также вертолеты морской авиации флота.
Двухстороннее тактическое учения подразделений армейского корпуса Балтийского флота состоялось на полигоне «Добровольский» в Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба флота.
Всего в учениях приняли участие около 800 военнослужащих, было задействовано порядка 50 единиц боевой и специальной техники, а также вертолеты морской авиации БФ.
По замыслу этапа учений после поступления оперативной информации об обнаружении в одном из районов области участников незаконного вооруженного формирования по тревоге были подняты подразделения мотострелкового соединения армейского корпуса БФ.
С целью блокирования и уничтожения условного противника личный состав мотострелкового батальона совместно с артиллерийскими подразделениями совершил 60-километровый марш на полигон.
На первом этапе розыгрыша эпизода ударные вертолеты Ми-24 морской авиации БФ нанесли удар по позициям условного противника, уничтожив наземные цели.
Следом подразделения мотострелкового соединения при огневой поддержке вертолетов, самоходных артиллерийских установок и реактивных систем залпового огня «Град» осуществили преследование и ликвидацию условного противника.
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