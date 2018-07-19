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Летчики морской авиации Балтийского флота выполнили ночные и дневные стрельбы по воздушным мишеням
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Летчики морской авиации Балтийского флота выполнили ночные и дневные стрельбы по воздушным мишеням 

ТК «Звезда» 29 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В их качестве использовались авиационные бомбы САБ-250, представленные в виде гирлянды со светящимися элементами и выставленные в небе фронтовым бомбардировщиком Су-24.
Экипажи истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота в рамках планового летно-тактического учения провели боевые стрельбы по воздушным мишеням, имитирующим самолеты условного противника.
Пуски управляемых ракет по авиационным мишеням выполнили экипажи истребительной авиационной эскадрильи авиабазы морской авиации Балтийского флота.
В рамках плановых полетов пилоты отработали задачи обнаружения и уничтожения воздушных мишеней, имитирующих самолеты условного противника с использованием подвесного вооружения как одиночно, так и в составе пары.
В качестве воздушных мишеней использовались авиационные бомбы САБ-250, представленные в виде гирлянды со светящимися элементами и выставленные в небе фронтовым бомбардировщиком Су-24.
Боевые стрельбы летчики отрабатывали как в дневное, так и в ночное время.
Учебно-тренировочные полеты и пуски проводились в четко обозначенном районе — над морским полигоном Балтийского флота.
До начала выполнения мероприятий боевой подготовки были приняты все необходимые мероприятия по обеспечению безопасности местного населения, воздушных судов и надводных кораблей.
На период выполнения стрельб район морского полигона был объявлен временно опасным для движения воздушных и морских средств.
Ввиду того, что запуски воздушных мишеней осуществлялись с высоты более 6 тысяч метров, их свечение некоторые жители побережья Калининградской области могли наблюдать в вечернее время.
В мероприятии боевой подготовки было задействовано более 10 самолетов.
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