Летчики морской авиации Балтийского флота выполнили ночные и дневные стрельбы по воздушным мишеням

В их качестве использовались авиационные бомбы САБ-250, представленные в виде гирлянды со светящимися элементами и выставленные в небе фронтовым бомбардировщиком Су-24.

Экипажи истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота в рамках планового летно-тактического учения провели боевые стрельбы по воздушным мишеням, имитирующим самолеты условного противника.

Пуски управляемых ракет по авиационным мишеням выполнили экипажи истребительной авиационной эскадрильи авиабазы морской авиации Балтийского флота.

В рамках плановых полетов пилоты отработали задачи обнаружения и уничтожения воздушных мишеней, имитирующих самолеты условного противника с использованием подвесного вооружения как одиночно, так и в составе пары.

В качестве воздушных мишеней использовались авиационные бомбы САБ-250, представленные в виде гирлянды со светящимися элементами и выставленные в небе фронтовым бомбардировщиком Су-24.

Боевые стрельбы летчики отрабатывали как в дневное, так и в ночное время.

Учебно-тренировочные полеты и пуски проводились в четко обозначенном районе — над морским полигоном Балтийского флота.

До начала выполнения мероприятий боевой подготовки были приняты все необходимые мероприятия по обеспечению безопасности местного населения, воздушных судов и надводных кораблей.

На период выполнения стрельб район морского полигона был объявлен временно опасным для движения воздушных и морских средств.

Ввиду того, что запуски воздушных мишеней осуществлялись с высоты более 6 тысяч метров, их свечение некоторые жители побережья Калининградской области могли наблюдать в вечернее время.

В мероприятии боевой подготовки было задействовано более 10 самолетов.