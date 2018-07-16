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На чугунолитейном заводе погиб рабочий
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На чугунолитейном заводе погиб рабочий 

Калуга 24 2 часа назад
Фото: Калуга 24
12 июля на чугунолитейном заводе в Людинове погиб 29-летний рабочий. Трагедия произошла около 22.30. Фото Следственного управления СКР по Калужской области Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Калужской области, формовщик машинной формовки зашел за ограждение автоматической линии, чтобы поправить застрявшую форму. Когда неисправность была устранена, сработавшая площадка приема форм зажала работника. Мужчина от полученных травм скончался на месте. По этому факту проводится доследственная проверка. Следователи оценят соблюдение техники безопасности на производстве и дадут правовую оценку случившемуся. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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