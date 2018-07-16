Трамп покаялся за ошибки США перед Россией

«Я возлагаю ответственность на обе страны. Я думаю, что Соединенные Штаты вели себя глупо. Мы все вели себя глупо, — сказал Трамп. — Мы должны были откровенно провести этот диалог давным-давно, я думаю, что мы все виноваты. Думаю, что Соединенные Штаты теперь продвинулись вперед вместе с Россией».

Трамп сказал, что он чувствует, что США и Россия «совершили ряд ошибок», передает CNN

Тем не менее, американский лидер вновь раскритиковал расследование специального прокурора, связанное с «вмешательством» России в выборы 2016 года, как «катастрофу» для своей страны.

«Думаю, это нас (США и Россию) разделило», — сказал Трамп.