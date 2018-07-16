Эксперт: Чтобы в 50+ лет быть востребованным на рынке труда нужно сохранять динамизм и постоянно самообразовываться

Очевидно, что в новых отраслях экономики, таких как информационные технологии, востребованы в большинстве своем молодые сотрудники. Однако в более традиционных отраслях, особенно по управленческим направлениям, скорее востребованы более возрастные работники. Их успех, считает основатель и генеральный директор хедхантинговой компании Support partners Константин Борисов , будет связан с возможностями по самообразованию и поиску новых контактов. Об этом эксперт рассказал на круглом столе в «Вечерней Москве» «Трудоустройство после пенсионной реформы: как помочь найти работу тем, кому за 50».