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Эксперт: Чтобы в 50+ лет быть востребованным на рынке труда нужно сохранять динамизм и постоянно самообразовываться
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Эксперт: Чтобы в 50+ лет быть востребованным на рынке труда нужно сохранять динамизм и постоянно самообразовываться 

Вечерняя Москва 30 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Очевидно, что в новых отраслях экономики, таких как информационные технологии, востребованы в большинстве своем молодые сотрудники. Однако в более традиционных отраслях, особенно по управленческим направлениям, скорее востребованы более возрастные работники.
Их успех, считает основатель и генеральный директор хедхантинговой компании Support partners Константин Борисов, будет связан с возможностями по самообразованию и поиску новых контактов. Об этом эксперт рассказал на круглом столе в «Вечерней Москве» «Трудоустройство после пенсионной реформы: как помочь найти работу тем, кому за 50».
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