Путин: никому нельзя верить 

Президент России Владимир Путин, комментируя вопрос о сговоре при выборах президента США, заявил, что верить никому нельзя, передает корреспондент "Газеты.Ru".
"Никому нельзя верить. Почему вы решили, что я должен доверять господину Трампу, а он — мне? Я выступаю в своих интересах, а он — в своих", — заявил Путин.
При этом он отметил, что России и США есть совпадающие интересы.
"Мы ищем точки соприкосновения", — подытожил Путин.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию переговоров Путина и Трампа.
Ранее президент США Дональд Трамп по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, подводя итоги встречи, заявил, что Соединенные Штаты «желают дружбы и сотрудничества».