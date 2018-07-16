В Таганроге беременная девушка покончила жизнь самоубийством

Трагически закончилась жизнь 31-летней таганроженки. Марина Панарина, будучи на шестом месяце беременности, 15 июля вышла из дома и не вернулась. Родственники сразу же обратились с заявлением в полицию. Также к поискам подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Юг».

А сегодня, 16 июля, Марину нашли мертвой. По предварительным данным, она покончила с собой в заброшенном подвале недалеко от своего дома, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

— По данному факту ведется проверка, — отметил спикер издания.