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В школе № 1708 подвели итоги учебного года
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В школе № 1708 подвели итоги учебного года 

Мои Черемушки 29 минут назад
Фото: Мои Черемушки
В школьном отделении на улице Цюрупы, дом 10, корпус 3, в районе Черемушки, состоялось итоговое производственное собрание. Все отделения школы заранее готовили номера по заявленной администрацией теме: «Федеральные государственные образовательные стандарты».
В этот день в школьном отделении собрались все сотрудники специальной (коррекционной) школы № 1708: представители администрации учреждения и управляющего совета, педагоги, специалисты дошкольного и школьных отделений.
«Праздник соединил поздравительные номера от педагогов и награждения. Не обошлось в этот день без поздравлений сотрудников, которые защитились и получили дипломы, юбиляров, молодоженов и молодых родителей. Были награждены грамотами сотрудники, внесшие немаловажный вклад в работу нашей школы», — добавляет пресс-служба школы.
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