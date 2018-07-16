В школе № 1708 подвели итоги учебного года

В школьном отделении на улице Цюрупы, дом 10, корпус 3, в районе Черемушки , состоялось итоговое производственное собрание. Все отделения школы заранее готовили номера по заявленной администрацией теме: «Федеральные государственные образовательные стандарты».

В этот день в школьном отделении собрались все сотрудники специальной (коррекционной) школы № 1708: представители администрации учреждения и управляющего совета, педагоги, специалисты дошкольного и школьных отделений.

«Праздник соединил поздравительные номера от педагогов и награждения. Не обошлось в этот день без поздравлений сотрудников, которые защитились и получили дипломы, юбиляров, молодоженов и молодых родителей. Были награждены грамотами сотрудники, внесшие немаловажный вклад в работу нашей школы», — добавляет пресс-служба школы.