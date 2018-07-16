И. о. вице-губернатора Нижегородской области выдвинут кандидатом в депутаты Госдумы 

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июля. /ТАСС/. Исполняющий обязанности вице-губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский подал документы в избирком для участия в довыборах в Госдуму. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».
"Сватковский стал победителем предварительного голосования «Единой России» по довыборам в нижнюю палату российского парламента по Нижегородскому одномандатному избирательному 129 округу, набрав 74,35% голосов. Шестнадцатого июля он подал документы в избирком в качестве кандидата", — говорится в сообщении.
"Сегодня, когда закончился чемпионат мира по футболу в России, перед нами стоят амбициозные задачи, мы вышли на принципиально другой уровень, — отметил Сватковский, слова которого приводит пресс-служба. — Нас высоко оценили другие страны, а также люди, которые приезжали в Нижний Новгород. Поэтому сейчас важно не снижать высокую планку. Перед нами стоит задача развития Нижегородской области, именно для этих целей разработан фундаментальный документ — стратегия социально-экономического развития региона, который как раз в эти дни проходит общественное обсуждение".
Кандидат отметил, что основная цель, которую он ставит перед собой, участвуя в выборах, это быть полезным гражданам и помогать Нижегородской области.
Довыборы в Госдуму будут проводиться в связи с тем, что Владимир Панов, выигравший выборы в 2016 году, в январе 2018 года стал главой Нижнего Новгорода и досрочно сложил полномочия депутата Госдумы. Довыборы по округу №129 пройдут в Единый день голосования 9 сентября.