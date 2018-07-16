И. о. вице-губернатора Нижегородской области выдвинут кандидатом в депутаты Госдумы

"Сватковский стал победителем предварительного голосования «Единой России» по довыборам в нижнюю палату российского парламента по Нижегородскому одномандатному избирательному 129 округу, набрав 74,35% голосов. Шестнадцатого июля он подал документы в избирком в качестве кандидата", — говорится в сообщении.

"Сегодня, когда закончился чемпионат мира по футболу в России , перед нами стоят амбициозные задачи, мы вышли на принципиально другой уровень, — отметил Сватковский, слова которого приводит пресс-служба. — Нас высоко оценили другие страны, а также люди, которые приезжали в Нижний Новгород. Поэтому сейчас важно не снижать высокую планку. Перед нами стоит задача развития Нижегородской области, именно для этих целей разработан фундаментальный документ — стратегия социально-экономического развития региона, который как раз в эти дни проходит общественное обсуждение".

Кандидат отметил, что основная цель, которую он ставит перед собой, участвуя в выборах, это быть полезным гражданам и помогать Нижегородской области.