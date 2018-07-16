Ракетчики Балтфлота поразили командные пункты условного противника

На одном из полигонов в Калининградской области состоялось плановое тактическое учение ракетного соединения армейского корпуса флота. В ходе его проведения боевые расчеты соединения уничтожили командные пункты, боевую технику и живую силу условного противника.

В рамках планового учения подразделения ракетного соединения совершили многокилометровый марш в назначенный район, где были оперативно развернуты ракетные комплексы. Получив целеуказания, боевые расчеты произвели электронные пуски из оперативно-тактических комплексов «Искандер-М» по позициям условного противника, находящихся на значительном удалении. Радиотехнические средства, с помощью которых осуществлялся контроль, подтвердили поражение всех мишеней.

В ходе учения боевые расчеты соединения также отрабатывают задачи по проверке работоспособности систем ракет и маршевых двигателей, установки на них боевых частей, а также выполнение мероприятий по перегрузке ракетных комплексов с использованием транспортно-заряжающих машин.