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Ракетчики Балтфлота поразили командные пункты условного противника
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Ракетчики Балтфлота поразили командные пункты условного противника 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
На одном из полигонов в Калининградской области состоялось плановое тактическое учение ракетного соединения армейского корпуса флота. В ходе его проведения боевые расчеты соединения уничтожили командные пункты, боевую технику и живую силу условного противника.
В рамках планового учения подразделения ракетного соединения совершили многокилометровый марш в назначенный район, где были оперативно развернуты ракетные комплексы. Получив целеуказания, боевые расчеты произвели электронные пуски из оперативно-тактических комплексов «Искандер-М» по позициям условного противника, находящихся на значительном удалении. Радиотехнические средства, с помощью которых осуществлялся контроль, подтвердили поражение всех мишеней.
В ходе учения боевые расчеты соединения также отрабатывают задачи по проверке работоспособности систем ракет и маршевых двигателей, установки на них боевых частей, а также выполнение мероприятий по перегрузке ракетных комплексов с использованием транспортно-заряжающих машин.
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