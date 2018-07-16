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Подлодка Балтфлота уничтожила «противника»
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Подлодка Балтфлота уничтожила «противника» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе учений подлодка скрытно вышла в район стоянки кораблей условного противника, а затем атаковала их торпедным вооружением.
Дизель-электрическая подводная лодка (ДЭПЛ) Балтийского флота (БФ) «Дмитров» в ходе учения успешно провела стрельбы из подводного положения по надводным целям. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.
Перед экипажем ДЭПЛ стояла задача скрытно выйти в район стоянки отряда боевых кораблей условного противника, который обозначали противолодочные корабли Балтийской военно-морской базы, и атаковать их торпедным вооружением.
Задачу противоминного обеспечения выхода подводной лодки в район проведения учения отработали два минно-тральных корабля БФ. ДЭПЛ «Дмитров» с максимальной скрытностью подошла к отряду кораблей условного противника и произвела торпедную атаку. После этого экипаж подводной лодки отработал действия по уклонению от ответного удара условного противника. Всего было выпущено две торпеды, которые точно поразили цели.
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