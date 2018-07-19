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Рынок акций Греции закрылся падением, Athens General Composite снизился на 0,92%
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Рынок акций Греции закрылся падением, Athens General Composite снизился на 0,92% 

Investing.com Россия 41 минуту назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Греции завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов продовольствия, домашних хозяйств и строительства.
На момент закрытия на фондовой бирже Афин Athens General Composite снизился на 0,92%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Athens General Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Crete Plastics SA (AT:PLAKR), которые подорожали на 0,600 п. (4,48%), закрывшись на отметке в 14,200. Котировки ThesKi Port (AT:OLTr) выросли на 0,70 п. (2,83%), завершив торги на уровне 25,40. Бумаги J. &P. Avax (AT:AVAr) выросли в цене на 0,009 п. (1,97%), закрывшись на отметке 0,440.
Лидерами падения стали акции Ellaktor SA (AT:HELr), цена которых упала на 0,148 п. (6,98%), завершив сессию на отметке 1,972. Акции Attica Bank SA (AT:BOAr) поднялись на 0,007 п. (3,17%), закрывшись на уровне 0,229, а Gek Terna (AT:HRMr) снизились в цене на 0,150 п. (2,78%) и завершили торги на отметке 5,250.
На фондовой бирже Афин количество подешевевших бумаг (60) превысило количество закрывшихся в плюсе (44), а котировки 13 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе потерял 0,87%, или 10,70, достигнув отметки $1.217,20 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 0,78%, или 0,53, до $68,28 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подорожали на 0,60%, или 0,44, до отметки $73,34 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,25% до 1,1610, а котировки EUR/GBP повысились на 0,30%, достигнув отметки 0,8933.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,39% до 95,21.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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