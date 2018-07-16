Владимирская область и регион Франции договорились о сотрудничестве

Владимирская область и французский регион Новая Аквитания договорились о сотрудничестве в сфере туризма и культуры, сообщает пресс-служба администрации региона.

Переговоры прошли в Суздале , где представители французского региона приняли участие в международном празднике Огурца. В них приняли участие заместитель губернатора Михаил Колков и руководитель сферы туризма и инноваций администрации региона Новая Аквитания Эрик Боннефонд.

Гости поделились впечатлениями от праздника и выразили готовность развивать межрегиональное сотрудничество. В 2019 году регионы планируют организовать в Суздале международный джазовый фестиваль.