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Владимирская область и регион Франции договорились о сотрудничестве
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Владимирская область и регион Франции договорились о сотрудничестве 

АиФ Владимир 28 минут назад
Фото: АиФ Владимир
Владимирская область и французский регион Новая Аквитания договорились о сотрудничестве в сфере туризма и культуры, сообщает пресс-служба администрации региона.
Переговоры прошли в Суздале, где представители французского региона приняли участие в международном празднике Огурца. В них приняли участие заместитель губернатора Михаил Колков и руководитель сферы туризма и инноваций администрации региона Новая Аквитания Эрик Боннефонд.
Гости поделились впечатлениями от праздника и выразили готовность развивать межрегиональное сотрудничество. В 2019 году регионы планируют организовать в Суздале международный джазовый фестиваль.
Новая Аквитания — один из крупнейших регионов Франции, в котором проживают более 5,8 млн человек. Регион находится на юго-западе страны, административным центром является город Бордо.
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