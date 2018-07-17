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Под Калининградом провели боевые учения с «Искандерами»
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Под Калининградом провели боевые учения с «Искандерами» 

РИА «ФедералПресс» 34 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По словам пресс-службы Западного военного округа, в Калининградской области вчера, 16 июля, состоялись плановые тактические учения на одном из полигонов Балтийского флота. Как пишут «Невские новости», во время этого мероприятия были устранены командные пункты, военная техника и живая сила условного врага. Ликвидировать их удалось благодаря расчетам ракетного соединения армейского корпуса Балтфлота. Кроме того, на территорию развернутых ракетных комплексов приехали боевые расчеты, при этом осуществляя многокилометровый марш. Далее участники приступили к тестированию оперативно-тактических комплексов «Искандер-М». С их помощью были выполнены электронные пуски по условному врагу, который располагался на удаленном расстоянии. Также участники мероприятия, используя боевые расчеты, провели проверку работоспособности систем ракет и маршевых двигателей, установки на них боевых частей. Вместе с тем, применяя транспортно-заряжающие средства, организаторы осуществили учения по повторной загрузке ракет. Добавим, что 16 июля спасательно-учебныеучения также начала Морская авиация Балтийского флота.
Фото: mil.ru.
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