Экипажи ВТА за время совместного учения с подразделениями ВДВ десантировали более 300 тонн грузов

В мероприятии было задействовано более 50 самолетов Ил-76 авиационных полков, базирующихся в Ростовской, Псковской и Оренбургской областях, а также самолетов Ан-124 «Руслан», Ан-22 «Антей», Ан-26 и А-50.

Все экипажи военно-транспортной авиации (ВТА), принимавшие участие в совместном учении с подразделениями Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Рязанской области , завершили перелет с оперативных аэродром в пункты постоянного базирования.

Всего в ходе учения было десантировано более 300 тонн грузов, включая около 70 единиц бронированной и специальной техники, а также порядка 1,5 тыс. военнослужащих.

Суммарный налет экипажей ВТА, принимавших участие в мероприятии, составил не менее 700 часов.

В учении было задействовано более 50 самолетов Ил-76 авиационных полков, базирующихся в Ростовской, Псковской и Оренбургской областях, а также самолетов Ан-124 «Руслан», Ан-22 «Антей», Ан-26 и А-50.