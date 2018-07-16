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Экипажи ВТА за время совместного учения с подразделениями ВДВ десантировали более 300 тонн грузов
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Экипажи ВТА за время совместного учения с подразделениями ВДВ десантировали более 300 тонн грузов 

ТК «Звезда» 41 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
В мероприятии было задействовано более 50 самолетов Ил-76 авиационных полков, базирующихся в Ростовской, Псковской и Оренбургской областях, а также самолетов Ан-124 «Руслан», Ан-22 «Антей», Ан-26 и А-50.
Все экипажи военно-транспортной авиации (ВТА), принимавшие участие в совместном учении с подразделениями Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Рязанской области, завершили перелет с оперативных аэродром в пункты постоянного базирования.
Всего в ходе учения было десантировано более 300 тонн грузов, включая около 70 единиц бронированной и специальной техники, а также порядка 1,5 тыс. военнослужащих.
Суммарный налет экипажей ВТА, принимавших участие в мероприятии, составил не менее 700 часов.
В учении было задействовано более 50 самолетов Ил-76 авиационных полков, базирующихся в Ростовской, Псковской и Оренбургской областях, а также самолетов Ан-124 «Руслан», Ан-22 «Антей», Ан-26 и А-50.
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