В Петербурге намерены внедрить проектное управление строительством метро

С. - ПЕТЕРБУРГ , 16 июл — РИА Новости . Проектный офис для проектирования, строительства и реконструкции станций петербургского метрополитена планируется создать при городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), сообщает в понедельник аппарат вице-губернатора Игоря Албина

"Первоочередным шагом совершенствования системы управления должно стать создание на базе комитета по развитию транспортной инфраструктуры ведомственного проектного офиса по строительству и реконструкции объектов метрополитена. В дальнейшем в рамках проектного офиса планируется внедрение информационных технологий управления проектами и проектирования объектов, включая использование цифровых моделей объектов (BIM-технологии)", — говорится в сообщении.

Предполагается, что в структуру офиса войдут группа планирования и контроля реализации проектов, а также рабочая группа для руководства проектом на всех стадиях его реализации. Функциональным заказчиком проектов станет городское учреждение «Дирекция транспортного строительства».

Как отмечают городские власти, новый принцип управления позволит обеспечить более эффективную эксплуатацию построенных объектов метрополитена, а также четко разграничить ответственность, в том числе и за своевременный ввод объекта в эксплуатацию. Кроме того, возрастет эффективность внутри— и межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия с подрядными организациями. Также повысится качество как проектных и строительно-монтажных работ, так и контроля на сооружаемых объектах транспортной инфраструктуры.

"Проектное управление — это конкретный инструмент повышения качества управления", — сказал Албин, слова которого приводит аппарат.

По мнению вице-губернатора Петербурга, принципы проектного управления необходимо внедрить уже на объектах 2018 года: станциях продолжения Фрунзенского радиуса «Дунайский проспект», «Проспект Славы» и «Шушары», а также депо «Южное». Албин высказался в пользу «вариативного набора подрядчиков» по всем видам работ, включая изыскания, проектирование и формирование рабочей документации, поручив профильным комитетам подготовить предложения о вовлечении в работу по строительству метрополитена дополнительных производственных сил. «Быть заложником одной организации всегда неправильно», — отметил он.