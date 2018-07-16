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Названы регионы России, где больше всего любят пикапы
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Названы регионы России, где больше всего любят пикапы 

Авторамблер 34 минуты назад
Фото: Авторамблер
Всего в России зарегистрировано 260 тыс. пикапов, и большинство из них — в столице.
По данным аналитиков агентства «Автостат», по состоянию на 1 января 2018 года в Москве числилось 22 тысячи таких автомобилей, что составляет 8,5% от общего количества по стране. На втором месте по этому показателю оказался Приморский край, у жителей которого насчитывается 19,2 тыс. пикапов. Тройку регионов-лидеров замыкает Подмосковье (14,7 тыс. шт.).
Санкт-Петербург занял четвертую строчку рейтинга — там зарегистрировано 12 тыс. пикапов. Не многим меньше — 10,6 тыс. шт. — у жителей Ханты-Мансийского АО.
В Иркутской области зарегистрировано 8,9 тыс. таких машин, в Краснодарском крае — 8,2 тыс. шт., в Красноярском — 6,9 тыс. шт., в Хабаровском — 6,6 тыс. шт., в Свердловской области — 6,2 тыс. шт.
На долю пикапов приходится 0,6% всего автопарка страны. Самая популярная модель — Toyota Hilux, которая была продана в количестве 80 тыс. экземпляров. В тройку бестселлеров также входят Mitsubishi L200 (57 тыс. шт.) и УАЗ Pickup (25,8 тыс. шт.). Кроме того, востребованы Volkswagen Amarok (15,2 тыс. шт.), SsangYong Actyon Sports (12,7 тыс. шт.), Ford Ranger (11,8 тыс. шт.), Nissan Navara (11,4 тыс. шт.), Mazda BT-50 (7 тыс. шт.), Nissan Pickup (6,7 тыс. шт.) и Toyota Tundra (5,6 тыс. шт.).
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