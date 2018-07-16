Аграрии Кабардино-Балкарии за полгода вырастили продукции более чем на 10 млрд рублей

"Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей в первом полугодии 2018 года составит 10,7 млрд рублей, или 102,8% к уровню аналогичного периода 2017 года. Реализованы и продолжается реализация современных крупных высокотехнологичных инвестиционных проектов в области молочного и мясного скотоводства, птицеводства, садоводства и овощеводства, пищевой и перерабатывающей промышленности, направленных на импортозамещение", — сообщил Мусуков на совещании с полномочным представителем президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Александром Матовниковым.

По словам Мусукова, за последние годы в структуре сельскохозяйственного производства в республике удалось создать отдельный «эффективно функционирующий кластер садоводства». «Он включает в себя все циклы, связанные с выращиванием саженцев, обеспечением закладки садов интенсивного типа, производством шпалер, противоградовой сетки, систем капельного орошения, тары для хранения и транспортировки фруктов, строительством современных плодохранилищ. Все это, позволило уже по итогам первого полугодия 2018 года выполнить план на 2020 год по закладке в республике 10,5 тыс. га садов интенсивного типа», — уточнил Мусуков.

По данным регионального минсельхоза, по итогам 2017 года урожай зерна на 1,6% превысил показатели 2016 года, прирост валового сбора овощей составил 17,8%, на 40,4% выросли объемы производства плодов и ягод. Более чем в два раза увеличились поставки плодоовощной продукции в регионы РФ

Матовников посетил в понедельник Кабардино-Балкарию с ознакомительным визитом. В первой половине дня он провел совещание по вопросам основных параметров социально— экономического положения региона, ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в ряде районов, где из-за осложнения паводковой обстановки продолжает действовать режим ЧС. Новый полпред на Северном Кавказе встретился с представителями правоохранительных структур и духовенством КБР, а также посетил ряд религиозных и социальных объектов в Нальчике.