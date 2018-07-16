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Работы на первых общественных площадках по программе ФКГС в Нижегородской области завершатся уже в августе
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Работы на первых общественных площадках по программе ФКГС в Нижегородской области завершатся уже в августе 

Newsroom24 39 минут назад
Фото: Newsroom24
В Нижегородской области завершается ремонт на первых общественных площадках по программе «Формирование комфортной городской среды», запланированных к благоустройству на 2018 год. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Среди лидеров по темпам работ — Большое Мурашкино: обновленную улицу, которую местные жители уже называют Большемурашкинской Покровкой, планируют открыть к Дню поселка 18 августа.
Расположенный рядом парк местные власти облагораживали в течение предыдущих трех лет: проложили дорожки, установили детские и спортивные площадки, запустили фонтан. Вместе с пешеходной улицей он составит удобное для жителей место для прогулок и отдыха. По программе «Формирование комфортной городской среды» из 5 млн рублей, направленных на благоустройство улицы, местная администрация софинансирует 20%, 30% выделено из бюджета области, 50% — из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
«Работы уже начались в большинстве районов Нижегородской области. Подрядчики приступили к обновлению 387 дворов, 21 общественного пространства и двух парков. Еще по 77 объектам уже заключены договоры с подрядными организациями, и благоустройство там начнется в ближайшее время», — сообщил министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков.
Напомним, что всего в этом году планируется благоустроить 793 двора, 67 общественных площадок и шесть парков. В прошлом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» уже благоустроено более 170 дворовых территорий в Нижнем Новгороде и Дзержинске. Было реализовано 13 крупных проектов по благоустройству парков и скверов в 11 районах области.
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