В Южном Тушине участникам лекции по астрономии расскажут о вселенной

Культурном центре «Салют» Южного Тушина в воскресенье, 22 июля, состоится очередная бесплатная лекция по астрономии. Об этом сообщила менеджер по культурно-досуговой деятельности КЦ «Салют» Татьяна Кучеренко.

— Ведущий Юрий Бессонов вместе со слушателями найдет ответы на многие трудные вопросы о космосе, вселенной и небесных телах, — пояснила Татьяна Кучеренко

Лекция состоится по адресу: улица Свободы, дом 37. Начало мероприятия в 15.00. Вход свободный по предварительной регистрации по телефону: 8 (499) 497-04-00. Ограничение по возрасту 6+.

Напомним, мероприятие пройдет в рамках образовательного проекта — годового курса по астрономии «Просто о сложном!». Всего запланировано 24 занятия. Ежемесячно проводится по две лекции.