Пятидневка в школах и радио на улице: что еще самарцы предлагают для улучшения жизни в регионе

Горожане считают, что нужно облегчить жизнь школьников

Жителям Самарской области предложили донести до власти свои идеи по развитию региона. Мнения граждан принимают на сайте 63lider.ru. Некоторые из них оказались довольно интересными.

— Так у детей будет больше времени на внешкольный досуг и подготовку домашних заданий, — пояснил автор идеи.

А Аркадий из Самары как бы в продолжении темы предложил установить в городских дворах столы для настольного тенниса, шашки и шахматы, баскетбольные корзины, волейбольные сетки, уличные тренажеры.

Надежда Андреева попросила проверить самарские рынки на соответствие санитарным нормам.

— В жару продают и мясо, и рыбу, вокруг этого всего летают мухи. Продавцы берут мясо руками без перчаток — полная антисанитария! — возмутилась женщина.

Также, по мнению горожан, порядок нужно навести и на рынке рекламы.

— Предлагаю по аналогии с Москвой ввести в Самаре дизайн-код для территорий в центральной части города. Он будет регламентировать, какие вывески размещать можно, а какие нет. А также, самое главное, качество и количество размещаемой наружной рекламы. Самара преобразится! — предложил самарец Андрей Соловьев

Пожалуй, самой оригинальной оказалась идея создания общегородского самарского радио.

— Предлагаю запустить городское радио на улицах Самары: в парках, на автобусных остановках, набережных, — написала жительница столицы губернии Светлана Иванова

Чиновники обещают проанализировать все предложения. Самые интересные и актуальные планируют внести в стратегию развития региона.