Девять кандидатов выдвинулись на довыборы в Госдуму от Саратовской области

Ранее сообщалось, что 15 июня официально стартовала избирательная кампания по дополнительным выборам в Госдуму в семи вакантных на данный момент одномандатных округах. В двух округах Саратовской области (№163 и №165) появились вакансии из-за ухода из Госдумы единоросса Михаила Исаева и кончины его коллеги по фракции Олега Грищенко

"Документы на участие в довыборах в Госдуму от региона подали девять человек — два кандидата от «Партии пенсионеров» — Александр Каргополов и Елена Червякова, два от ЛДПР — Дмитрий Пьяных и Станислав Денисенко , один от «Единой России» — Евгений Примаков , от партии «Яблоко» — Ксения Свердлова и Илья Козляков", — сказала Комольцева, добавив, что на места в Госдуме также претендуют два самовыдвиженца — Рафиль Бахтеев и Сергей Слепченко

По ее словам, довыборы будут проходить по Саратовскому одномандатному избирательному округу № 163 и по Балашовскому одномандатному избирательному округу № 165.

"Всем кандидатам в установленные законом сроки дается разрешение на открытие избирательных счетов, после чего они могут приступить к ведению своей агитационной кампании", — отметила Комольцева.