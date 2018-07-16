Девять кандидатов выдвинулись на довыборы в Госдуму от Саратовской области 

САРАТОВ, 16 июля. /ТАСС/. Девять человек будут претендовать на места в Государственной думе от Саратовской области. Документы в региональный избирком подали кандидаты от "Единой России", «Партии пенсионеров», "Яблока", "ЛДПР", а также самовыдвиженцы, сообщила ТАСС официальный представитель избиркома Татьяна Комольцева.
Ранее сообщалось, что 15 июня официально стартовала избирательная кампания по дополнительным выборам в Госдуму в семи вакантных на данный момент одномандатных округах. В двух округах Саратовской области (№163 и №165) появились вакансии из-за ухода из Госдумы единоросса Михаила Исаева и кончины его коллеги по фракции Олега Грищенко.
"Документы на участие в довыборах в Госдуму от региона подали девять человек — два кандидата от «Партии пенсионеров» — Александр Каргополов и Елена Червякова, два от ЛДПР — Дмитрий Пьяных и Станислав Денисенко, один от «Единой России» — Евгений Примаков, от партии «Яблоко» — Ксения Свердлова и Илья Козляков", — сказала Комольцева, добавив, что на места в Госдуме также претендуют два самовыдвиженца — Рафиль Бахтеев и Сергей Слепченко.
По ее словам, довыборы будут проходить по Саратовскому одномандатному избирательному округу № 163 и по Балашовскому одномандатному избирательному округу № 165.
"Всем кандидатам в установленные законом сроки дается разрешение на открытие избирательных счетов, после чего они могут приступить к ведению своей агитационной кампании", — отметила Комольцева.
Центризбирком России 14 июня назначил дополнительные выборы в Госдуму по семи одномандатным округам на единый день голосования 9 сентября. Голосование пройдет в семи одномандатных округах в шести регионах: в Амурской, Калининградской, Нижегородской, Саратовской, Самарской и Тверской областях.