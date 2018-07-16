Проект реставрации Каменного моста стал одним из лучших на московском фестивале «Архитектурное наследие»

Бронзовые и один золотой диплом получили проекты вологодских архитекторов на всероссийском фестивале «Архитектурное наследие». Он проходил в Москве в Центральном выставочном зале «Манеж». На конкурс были представлены 46 проектов из 23 регионов России

Проект по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Каменный мост через реку Золотуху» получил «бронзу» фестиваля в номинации «Регионы России». Согласно проекту, реставрация предусматривает восстановление исторических деталей. Так, у магазина на Каменном мосту, 6, появится входная группа с каменными колоннами и дверями. Вдоль моста открылась старинная кованая ограда, установленная в конце XVIII века. А после ремонта с Каменного моста вологжане и гости города смогут наблюдать берега реки Золотухи.

«Подобных каменных мостов немного на территории России. Вологодский каменный мост считается вторым после Санкт-Петербургского подобного моста. Да и вологжане не воспринимали его как мост. У нас было два проекта, на случай, если специалисты не разрешат полностью убрать каменную кладку. Однако, изучив материалы реконструкции, был выбран вариант с демонтажом стен. Сейчас сняты и кованые ограждения, они отправлены на реставрацию и будут возвращены на место», — рассказал член ВРО Союз архитекторов России, научный руководитель проекта реставрации Каменного моста Владимир Лукин

Олега Кувшинникова. Напомним, реставрационные работы стартовали в начале июля. На восстановление памятника архитектуры направлен 21 млн рублей из регионального бюджета при поддержке Губернатор Вологодской области

Также «бронза» фестиваля досталась проекту государственной программы по сохранению объектов культурного наследия «Наследие Вологодчины 2019-2025 годы» в номинации «Регионы России». «Золотом» в номинации «Лучший объект сохранения и развития» награждена «Вологдареставрация». Организация представила на конкурс проект реставрации с приспособлением памятника истории и культуры XIX века «Усадьбы Брянчаниновых».

Добавим, фестиваль «Архитектурное наследие» демонстрирует лучшие примеры восстановления исторической застройки и затрагивает вопросы о сохранении архитектурного наследия России. Жюри оценивало проекты в нескольких номинациях: «Лучший объект сохранения и развития», «Лучшая студенческая работа», «Лучшее печатное издание», «Регионы России».