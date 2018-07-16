В тюменских индустриальных парках появятся производства минеральной воды и проволоки

ТЮМЕНЬ , 16 июля. / ТАСС /. Предприятия по производству минеральной воды, сварочной проволоки, а также сборке дизельных и бензиновых генераторов станут новыми резидентами индустриальных парков в Тюменской области . Об этом в понедельник сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

По данным ведомства, участок в парке «Боровский» получила компания «Сибирь-ТрансЭН». «Здесь будет завод по производству и розливу минеральной воды, инвестиции составят порядка 40 млн рублей», — сообщили в региональном департаменте.

Парк «Богандинский» пополнился двумя резидентами. Завод по производству сварочной проволоки здесь построит компания «Техносваркомплект». Как ожидается, в будущем продукция завода заместит на рынке изделия иностранных производителей и составит конкуренцию отечественным предприятиям. На реализацию проекта инвестор планирует потратить 200 млн рублей.

Кроме того, компания «Супримекс» откроет на площадке парка «Богандинский» цех по сборке и техническому обслуживанию дизельных и бензиновых генераторов. На реализацию этого проекта потребуется 54 млн рублей. «Здесь появится и промышленный бизнес-инкубатор, в цехах которого малые и средние производственные и инновационные предприятия смогут запустить опытные и малосерийные производства, а затем, отработав технологию, зайти в „Богандинский“ на правах полноценных резидентов», — уточнили в департаменте.

Кроме того, на площадке этого парка планируется создать центр технологического доступа для подготовки персонала для промышленных производств. «Размещение в парке промышленного инкубатора позволит оказывать эффективную инфраструктурную поддержку на всех этапах развития предприятия: от стартапа до запуска серийного производства продукции», — приводит департамент слова генерального директора Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольги Романец.

В Тюменской области создано три индустриальных парка, которые расположены в Тюмени и поселках Боровский и Богандинский Тюменского района. Резиденты этих парков получают существенные налоговые льготы и дешевые земельные участки с уже подведенными инженерными сетями и коммуникациями. По данным региональных властей, реестр инвестиционных проектов Тюменской области насчитывает свыше 600 проектов с общей капитализацией 1,6 трлн рублей.