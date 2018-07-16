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В Чёрном море пройдет шестая экспедиция Минобороны России по поиску мест гибели советских кораблей в годы Великой Отечественной войны
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В Чёрном море пройдет шестая экспедиция Минобороны России по поиску мест гибели советских кораблей в годы Великой Отечественной войны 

ТК «Звезда» 48 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Гидрографическое судно Черноморского флота ГС-86 пройдет свыше 700 миль, при этом будут обследованы предположительные места гибели 10 кораблей.
С 17 по 27 июля в акватории Чёрного моря пройдет шестая подводная экспедиция Минобороны России по поиску мест гибели советских кораблей и судов в период Великой Отечественной войны. В ней примут участие представители Русского географического общества и Поискового движения России.
Гидрографическое судно Черноморского флота ГС-86 с экспедицией на борту пройдет свыше 700 миль, при этом будет исследовано гидролокатором бокового обзора сплошным сканированием 30 квадратных миль морского дна, запланировано также обследование предположительных мест гибели 10 кораблей.
В преддверии Дня Военно-Морского Флота в одном из установленных мест гибели корабля будет проведена поминальная церемония с отданием воинских почестей, оркестром, Почетным караулом, возложением венков на воду и салютом.
Кроме того, планируется отыскать и поднять фрагменты вооружения и военной техник времен Великой Отечественной войны.
Руководство экспедицией поручено заместителю начальника Управления Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрею Таранову.
«Мы приложим все усилия и используем накопленный за предыдущие экспедиции опыт, чтобы ко Дню ВМФ России еще раз напомнить соотечественникам о героических и славных страницах военно-морской истории нашего народа и подвигах моряков-черноморцев в годы Великой Отечественной войны», — подчеркнул руководитель экспедиции.
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