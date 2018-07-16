Кто и зачем развязал черную pr-кампанию против ФНС

Шумный скандал, одним из центральных действующих лиц которого стала Федеральная налоговая служба , разгорелся в СМИ, специализирующихся на бизнес-расследованиях. В ходе дальнейшего разбирательства всплыли, помимо прочего, грубая подтасовка фактов и элементы «геббельсовской» пропаганды, замешанной на откровенном искажении действительности.

Острую тему поднял приобретший определенную известность журналист Олег Лурье , который сообщил о «краже» своего имени и фамилии — они оказались под некой статьей, опубликованной на интернет-ресурсе kompromat1.net и посвященной «злоупотреблениям» и «двойным стандартам», которые якобы существуют в ФНС. Увидев свои ФИО, Лурье поспешил опровергнуть свое авторство и заявить на весь интернет, что к материалу он «никакого отношения не имеет».

Затем им было отправлено официальное письмо Алексею Преснакову, указанному на вышеупомянутом сайте в качестве главного редактора. Вскоре журналист получил ответ с извинениями, из которого следовало: «текст взят репостом с других ресурсов». Через несколько минут его фамилию заменили на " Алексея Дорофеева ". Лурье же пригрозил «обратиться в суд и в правоохранительные органы ».

Что же касается содержания статьи, то ее вполне можно назвать скандальным и провокационным — вся работа ФНС предстает здесь в негативном свете. Целая глава «расследования» была посвящена общественному деятелю Артему Кирьянову , являющемуся членом Общественного совета при ФНС.

От автора публикации «досталось» и замначальника отдела рассмотрения судебных споров с налогоплательщиками федеральных округов Правового управления ФНС Евгению Суховееву. Его обвиняют в организации давления со стороны фискального ведомства на бизнесменов, причем на которых ему «указывает Артем Кирьянов». Кстати, связка «Кирьянов — Суховеев» фигурирует также в других материалах, размещенных в интернете, и нескольких видеороликах на Ютьюбе. В роликах общественник предстает в качестве известного «общественного коррупционера» — причем ни единого факта взяточничества г-на Кирьянова не приводится. Во всем этом нетрудно усмотреть единую — и наверняка заказную — пиар-кампанию, адресно направленную против ФНС.

На вопрос «кому это выгодно» тот же Лурье ответил однозначно: одиозной фигуре по имени Евгений Сивков, который в интернете представлялся как «консультант по налоговой оптимизации». Именно Кирьянов обратил на него внимание правоохранительных органов, Суховеев же в свое время представлял ФНС в судебном разбирательстве по делу об административном правонарушении в отношении Сивкова (руководителя ООО «Издательский дом „Евгений Сивков“). Это решение выложено в свободном доступе на сайте мирового суда.

Г-н Сивков прежде позиционировал себя в качестве „гуру налоговой оптимизации“: он вел весьма дорогостоящие семинары для предпринимателей, имел собственное издательство, названия книг которого говорит само за себя — например, „Черная и белая оптимизация налогов: 3800 схем“. Ему же приписывается авторства нового жанра „налоговый триллер“. В 2012 году Сивковым основана „Партия налогоплательщиков России“, а в 2017 году по решению ВС РФ она была ликвидирована.

Артем Кирьянов обращался в прокуратуру с просьбой проверить деятельность названной партии, а заодно идеологическое содержание семинаров Сивкова на соответствие закону. То же самое делал и депутат Госдумы Анатолий Выборнов. В апреле 2018 года Хамовнический районный суд столицы по иску прокуратуры ЦАО Москвы своим решением включил сайты Сивкова в Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов Роскомнадзора . „Налоговому консультанту“, таким образом, запретили распространять информацию о схемах уклонения от уплаты налогов. После того, как он не оставил, однако, своих попыток делать то же самое, в мае 2018 года мировой судья судебного участка № 164 г. Москвы на два года дисквалифицировал Сивкова из СРО аудиторов, запретив ему заниматься предпринимательской деятельностью, быть на госслужбе или возглавлять компанию.

Очень красноречивым можно назвать и тот факт, что информатака на ФНС была проведена перед самым рассмотрением сразу двух жалоб лишенного доходного заработка консультанта. 19 июля 2018 года Арбитражный суд Москвы намеревается рассмотреть жалобу Сивкова на решение дисциплинарной комиссии СРО аудиторов „Ассоциация „Содружество“ (откуда он громко изгнан). Заседание по второй намечено на следующий же день: в Тушинском райсуде Москвы Сивков планирует оспорить постановление по делу об административном правонарушении от 25 мая 2018 года.

Между тем, как можно узнать из того же интернета, „экс-гуру по налогам“ грозит еще и уголовное преследование. По некоторым данным, Сивков причастен к деятельности ООО „Меридиан“ ( Приморский край ), занимавшегося легализацией преступных доходов и отмыванием денег организованной преступной группировки. Вместе с тем правоохранители буквально завалены жалобами бизнесменов, лишившихся внушительных сумм денег на семинарах Сивкова по оптимизации (отметим, обычная цена „курса ценных рекомендаций“ — 60 тыс. руб.) — и крепко недовольных их результатами. Так, штрафы за неуплату налогов иных одураченных предпринимателей доходят до 40% от налогооблагаемой базы.

В конечном итоге „сенсационное расследование“ оказалось обычным блефом, который, вполне вероятно, может иметь для организатора столь бурного потока черного PR вполне конкретные последствия — уголовные.