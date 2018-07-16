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Путин извинился перед жителями Хельсинки
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Путин извинился перед жителями Хельсинки 

Газета.Ru 37 минут назад
Фото: Газета.Ru
Российский президент Владимир Путин поблагодарил финского президента Саули Ниинистё и Финляндию за организацию саммита между российской и американской сторонами. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
Путин также принес извинения жителям Хельсинки, где состоялась встреча лидеров, которая доставила им неудобства.
Ранее Путин назвал переговоры с американским лидером Дональдом Трампом «успешными» и «полезными». Встреча проходила в деловой и откровенной атмосфере.
Как проходит саммит, уже названный СМИ историческим, рассказывает "Газета.Ru" в режиме онлайн.
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