Международный фестиваль «Паруса духа» завершился регатами под Калининградом

КАЛИНИНГРАД , 16 июля. / ТАСС /. Девятнадцать инвалидов по зрению и колясочников приняли участие в парусной регате в акватории Балтийского моря под Калининградом. Гонки прошли в рамках завершившегося международного фестиваля гуманитарной экспедиции «Паруса духа» для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили ТАСС в понедельник в региональном министерстве социальной политики.

"В заключительном и самом зрелищном этапе инклюзивного фестиваля — гонках на 15 яхтах — участвовали 86 человек, из них 19 с ограничением по здоровью — инвалиды по зрению, с проблемами опорно-двигательного аппарата", — рассказал ТАСС координатор регатной части программы фестиваля, командор яхт-клуба «Ост-Вест» Александр Вахрамееев. «Многие из них, впервые вышедшие в море на яхтах, были равноправными и равноценными участниками экипажей», — подчеркнул собеседник.

Особенностью нынешнего фестиваля, по оценкам его организаторов, стало участие малых городов Калининградской области — Полесска Балтийска , а также проведение первой детской парусной регаты. В Полесске, который расположен на берегу Куршского залива, прошел праздник, участниками которого стали воспитанники детского дома-интерната для детей с проблемами здоровья «Надежда» и психоневрологического интерната «Забота», а также родители с малышами с синдромом Дауна.

В рамках фестиваля «Паруса духа», последние участники которого в понедельник покидают Калининград, в Музее мирового океана прошел круглый стол «Инклюзивные социальные проекты: спорт, культура, туризм, образование». Представители городов России, а также Латвии и Франции поделились опытом создания и развития проектов, которые позволяют реализовать особые способности у людей с ограничением здоровья, обсудили возможности расширения международного сотрудничества в социальных инновациях.

О проекте «Паруса духа»

Миссия международной гуманитарной экспедиции «Паруса духа» состоит в формировании позитивной модели взаимодействия общества и людей с ограниченными возможностями здоровья, создание международных инклюзивных сообществ.