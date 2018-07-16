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Международный фестиваль «Паруса духа» завершился регатами под Калининградом
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Международный фестиваль «Паруса духа» завершился регатами под Калининградом 

ТАСС 48 минут назад
КАЛИНИНГРАД, 16 июля. /ТАСС/. Девятнадцать инвалидов по зрению и колясочников приняли участие в парусной регате в акватории Балтийского моря под Калининградом. Гонки прошли в рамках завершившегося международного фестиваля гуманитарной экспедиции «Паруса духа» для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили ТАСС в понедельник в региональном министерстве социальной политики.
Участниками Международного инклюзивного фестиваля «Паруса духа» в этом году стали представители Швеции, Франции, Латвии, Нидерландов и России. Члены интернациональной команды океанского катамарана, на котором путешествуют, в частности, люди с ограниченными возможностями здоровья, прибыли в Калининград 4 июля. В России к ним присоединились жители Калининградской области, Хабаровска, Екатеринбурга, Ростовской области, Москвы и Санкт-Петербурга.
"В заключительном и самом зрелищном этапе инклюзивного фестиваля — гонках на 15 яхтах — участвовали 86 человек, из них 19 с ограничением по здоровью — инвалиды по зрению, с проблемами опорно-двигательного аппарата", — рассказал ТАСС координатор регатной части программы фестиваля, командор яхт-клуба «Ост-Вест» Александр Вахрамееев. «Многие из них, впервые вышедшие в море на яхтах, были равноправными и равноценными участниками экипажей», — подчеркнул собеседник.
Особенностью нынешнего фестиваля, по оценкам его организаторов, стало участие малых городов Калининградской области — Полесска и Балтийска, а также проведение первой детской парусной регаты. В Полесске, который расположен на берегу Куршского залива, прошел праздник, участниками которого стали воспитанники детского дома-интерната для детей с проблемами здоровья «Надежда» и психоневрологического интерната «Забота», а также родители с малышами с синдромом Дауна.
В рамках фестиваля «Паруса духа», последние участники которого в понедельник покидают Калининград, в Музее мирового океана прошел круглый стол «Инклюзивные социальные проекты: спорт, культура, туризм, образование». Представители городов России, а также Латвии и Франции поделились опытом создания и развития проектов, которые позволяют реализовать особые способности у людей с ограничением здоровья, обсудили возможности расширения международного сотрудничества в социальных инновациях.
О проекте «Паруса духа»
Миссия международной гуманитарной экспедиции «Паруса духа» состоит в формировании позитивной модели взаимодействия общества и людей с ограниченными возможностями здоровья, создание международных инклюзивных сообществ.
С 2011 года инклюзивные команды (включающие людей с ограниченными возможностями здоровья) путешествовали по 14 маршрутам. Нынешний, пятнадцатый маршрут стартовал 1 июня в Риге, океанский катамаран и его команда посетили различные порты Латвии, Финляндии, Швеции, Литвы и завершили путешествие в российском Калининграде.
Проект «Паруса духа» осуществляется при поддержке российской госкорпорации «Росатом».
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